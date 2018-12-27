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'nün "kripto asker" yapılanmasına yönelik operasyon

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda, 2 eski astsubay ile örgütün sözde askeri öğrenci sorumlusu yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 10:39
FETÖ'nün kripto asker yapılanmasına yönelik operasyon

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik Kahramanmaraş, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün sözde askeri öğrencilerinde sorumlu S.K. ile meslekten ihraç olan astsubay İ.C. ve görevinden istifa eden eski sağlıkçı astsubay M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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FETÖ'nün "kripto asker" yapılanmasına yönelik operasyon
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