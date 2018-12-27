Terör yıktı devlet ayağa kaldırdı

BUGÜN NELER OLDU

PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yıkıma uğrattığı Diyarbakır'ın Sur ve Silvan, Mardin'in Dargeçit, Derik ve Nusaybin, Şırnak'ın İdil, Silopi ve Cizre ile Hakkari'nin Yüksekova ilçeleri devlet eliyle yürütülen çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı.Yerleşim yerlerinin başarıyla yürütülen müşterek operasyonlarla teröristlerden temizlenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde ilgili kurumlarca, terörün neden olduğu zarar ve yıkımın giderilmesi için inşa ve ihya çalışmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlıkça terörden ağır zarar gören 11 ilçede 26 bin konut yapıldı, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla bu yerleşim yerlerinde 10 milyar lirayı bulan yatırım hayata geçirildi.Terör saldırılarında zarar gören binlerce ev ve iş yeri yenilendi, onlarca cami onarılarak ibadete, tahrip edilen okullar yenilenerek eğitim ve öğretime açıldı, zarar gören vakıf eserleri restore edildi.