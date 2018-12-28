Bu saygısızlığı mahkeme affetmedi 'Allah C.C.' hesaplı Twitter kullanıcısına ceza verildi

Binlerce takipçisi olan 'Allah C.C.' rumuzlu şahıs hakkında Allah, peygamber ve meleklerin isimlerini kullanarak dini değerleri aşağılaması sebebiyle Eskişehir'de bir vatandaş tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Ardından Muş'ta yaşayan ve bir ilköğretim okulunda matematik öğretmenliği yapan Ertan P.'ye Muş 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada kullandığı twitter adresinin kendisine ait olduğunu kabul eden Ertan P. hakkında mahkeme tarafından karar verildi. Dini değerleri aşağılama ve yayın organlarında paylaşma suçundan 11 ay 20 gün hapis verilen Ertan P.'nin cezası, 7 bin lira para cezasına çevrildi.



MAHKEME SONUCUNA İTİRAZ EDİP TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM



Sanık Ertan P. hakkında suç duyurusunda bulunan Eskişehirli vatandaş Y.K., "Mahkeme hapis cezası verdi ama dava para cezası ile sonuçlandı. İtirazlarımızı yapacağız. Bu şekilde Allah'a hakaret eden, alay eden kişinin hapis ile cezalandırılması gerekiyor. Birçok siyasi alandaki hakaret davalarının sonucu hapis olurken Allah'a hakaret suçunun sonucu da hapis cezası olması lazım. Davanın kararı tam anlamıyla sonuçlandığında tazminat davası açacağım. Elde edilen geliri de Kur'an-ı Kerim alarak ücretsiz dağıtmayı düşünüyorum" dedi.



OLAY



Bundan bir süre önce bir sosyal ağ olan Twitter'da 'Allah C.C.' ismi ile bir hesap açan ve Muş'ta öğretmenlik yaptığı belirlenen Ertan P., dini duyguları, Allah'ı, peygamberi ve melekleri aşağılayıcı paylaşımlarda bulunmuştu. 'Cennette bu gece Ahmet Kaya konseri var, Hz. Ali ile oradayız', '2002-2018 arası ahiret soruları FETÖ tarafından çalındığı için o dönemde cennete girenler yeniden sınava alınacaktır' şekilde saygısızca yazılar yazan Ertan P. hakkında Eskişehir'de suç duyurusunda bulunuldu.

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