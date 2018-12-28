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Son dakika: hakkında soruşturma

Gazeteci hakkında, ana haber bülteninde söylediği sözlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 16:20
Son dakika: Fatih Portakal hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fatih Portakal hakkında soruşturma

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Fatih Portakal hakkında, 10 Aralık'ta FOX TV ana haber bülteninde sarf ettiği sözleriyle ilgili "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Program CD'sinin celbi için RTÜK'e müzekkere yazıldığı ifade edilen açıklamada, "O tarihten itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımıza çeşitli yerlerden gönderilen 16 şikayet, bu soruşturmayla birleştirilmiş olup soruşturma devam etmektedir." denildi.

RTÜK'ten FOX Tv ve Halk Tv'ye ceza

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Son dakika: Fatih Portakal hakkında soruşturma
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