Ali Talip Özdemir kimdir ve nereli? AK Parti Bakırköy Belediye Başkanı adayı Ali Talip Özdemir mi olacak?

Eski Çevre Bakanı ve eski Bakırköy Belediye Başkanı olan Ali Talip Özdemir kimdir ve nereli? Ali Talip Özdemir AK Parti Belediye Başkanı adayı olacak mı?

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?

1953 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Dr. Ali Talip Özdemir, ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1973 yılında Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde üniversite öğrenimine başlayan Özdemir, 1977 yılında Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Daha sonra yüksek öğrenimini yapan Özdemir, 1987 yılında Makine Yüksek Mühendisi oldu.

Yüksek lisans öğrenimini yaptığı dönemde siyasete yakın ilgi duyan Ali Talip Özdemir, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde Konya-Ereğli'den Belediye Başkanı seçildi. İki dönem Ereğli Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Özdemir, 1987 genel seçimleri için bu görevinden ayrılarak, Konya Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Milletvekili olduktan sonra bir süre Turgut Özal döneminde ANAP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Ali Talip Özdemir, TBMM'de kurulan Çevre Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na getirildi.

1991 yılında Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı'nda kurulan kabinede Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Ali Talip Özdemir, Çevre Bakanlığı'nın kurulmasıyla da ilk Çevre Bakanı ünvanına sahip oldu.

1992 yılında yapılan ara yerel seçimlerde İstanbul - Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday olan ve seçilen Ali Talip Özdemir, iki dönem bu görevini sürdürdü. Bakırköy Belediye Başkanlığı yanı sıra Marmara ve Boğazlar Belediyeleri Birliği Başkanlığı'nı da yürüten Ali Talip Özdemir, Avrupa Belediyeler Birliği 1995 erken genel seçimlerinde İstanbul'dan üyeliğinde de bulundu. İstanbul'da milletvekili seçilen Ali Talip Özdemir, ANAP ve DYP'den oluşan 53. Hükümetinde Basın ve Enformasyondan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.