Askeri sevkıyata devam

BUGÜN NELER OLDU

TürkSilahlı Kuvvetleri'nin(TSK) Suriye'nin Münbiç bölgesine ve Fırat'ın doğusuna yaptığı askeri sevkiyat devam ediyor. Önceki akşam Münbiç bölgesine, tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Hatay'dan yola çıkarılan tanklar, güvenlik önlemleri alınarak Kilis'e getirildi. Askeri TIR'ların üzerine yüklenen tanklar ve zırhlı araçlar, Elbeyli ilçesinden Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine doğru yola çıkarıldı. Zırhlı araçlarla birlikte çok sayıda komando da Kirpi araçlarla Suriye içindeki cephe hatlarına gönderildi. Kilis'te, sınır hattında yoğunluk meydana gelirken, sevkiyatlar sürüyor. TSK bir yandan Münbiç sınırına diğer yandan da Fırat'ın doğusuna sevkiyat yapıyor. Trenlerle Gaziantep'e getirilen araçlar Urfa-Suriye sınırına gönderiliyor. Teröristler ise Münbiç'e tünel kazıyor ve hendek açıyor. PKK/YPG'li teröristler tüneller sayesinde hava saldırılarından korunmayı amaçlıyor.YPG/PKK terör örgütü elebaşlarının "Suriye hükümetini, bize ait olan bölgeleri devralması için davet ettik" şeklindeki açıklamaları sonrası Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), uyarı mesajı yayımlandı. MSB'nin açıklamasında "Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/ PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz" denildi.