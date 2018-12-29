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’ye ‘mahrem’ baskın

Giriş Tarihi: 29.12.2018
FETÖ’ye ‘mahrem’ baskın
Hatay merkezli 11 ilde yapılan FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda biri emekli binbaşı olmak üzere içlerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Uşak merkezli 3 ilde yapılan operasyonda aralarında Uşak'ın Eşme ilçe imamı A.A. ve eşinin de olduğu toplam 8 şüpheli yakalandı.
FETÖ/PDY'nin Kocaeli'deki sözde üst düzey isimlerinden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali Sarı, yurt dışından İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldiği sırada gözaltına alındı. Sarı, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şaban YILMAZ- Abbas ÇAKAR / SABAH
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FETÖ’ye ‘mahrem’ baskın
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