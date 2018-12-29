Şadi Yazıcı kimdir ve nereli? AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı mı?

AK Parti camiasında İstanbul ilçe belediyeleri için isimler netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını hem de İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı olarak şadi Yazıcı'nın ismi konuşuyor. Peki Şadi Yazıcı kimdir ve nereli? İşte Şadi Yazıcı ile ilgili tüm detaylar...

Şadi Yazıcı kimdir?

Şadi Yazıcı, 1971 yılında Erzurum'da doğdu. Tuzla Belediye başkanı ve hekim olan Şadi Yazıcı 1974 yılında ailesi İstanbul Kartal'a yerleşti. İlkokulu Kartal Sabri Taşkın İlköğretim Okulunda tamamladı. Orta ve lise öğrenimini yine Kartal'da, Kartal Lisesi'nde tamamladı.

1987 yılında liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite sınavına giren Dr. Şadi Yazıcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, Tıp doktoru olarak meslek hayatına başladı.

İlk olarak Tuzlada 1997 yılında kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı. 2000 yılında İkinci kliniğini yine Tuzla sınırlarında E5 üstünde bulunan Aydıntepe Mahallesinde, yine Tuzlada açtı.

2005 yılında kliniği geliştirerek 90 kişilik kadrosu ile Tuzla'da hizmet vermekte olan Tuzla Cerrahi Tıp Merkezini kurdu. Merkezde, Mesul Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Daha önce aktif siyasette bulunmayan Dr. Şadi Yazıcı Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunda İstanbul Tuzla kurucu İlçe Başkanı olarak siyaset hayatına başladı. 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak yedi yıllık ilçe başkanlığı görevini yeni bir arkadaşa bıraktı.

AK Parti, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Tuzla'da Şadi Yazıcı aday göstermiş bu iki seçimden başarılı sonuçlar almıştır. Şadi Yazıcı 2014 seçimlerinde yüzde 48,06 oy ile seçilmiştir.

1997 yılında itibaren Tuzlada oturan Dr. Şadi Yazıcı, aynı Fakülteden mezun olan Dr. Fatma YAZICI ile 1998 yılında hayatını birleştirdi. Ömer Faruk Yazıcı ve Yavuz Enhar Yazıcı isminde iki erkek çocuk babasıdır.