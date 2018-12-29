Sokağa çağıran Fatih Portakal’a soruşturma

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FOXTV Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal hakkında Fransa'da sarı yeleklilerin yaptığı eylemlere ilişkin konuşmasında "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı. Portakal, ana haber bülteninde vatandaşlara 'sokağa çıkın' çağrısı yapmıştı. Portakal hakkındaki aynı konuyla ilgili 16 ayrı suç duyurusu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleştirildi. Ana haber bültenindeki sözlerinin insanları suç işlemeye tahrik ettiği gerekçesiyle Portakal hakkında "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çeşitli yerlerden gönderilen 16 ayrı şikayeti de bu soruşturmayla birleştiren savcılık program CD'sinin celbi için RTÜK'e müzekkere yazdı.