Büyükşehir’e Yıldırım 39 ilçeye güçlü aday

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. AK Parti'nin İstanbul'da belediye başkan adayı Binali Yıldırım oldu. 36 ilçeye aday çıkaran AK Parti üç ilçede de Cumhur İttifakı olarak MHP'nin adayını destekleyeceğini duyurdu. İşte aday tanıtım töreninde Erdoğan'ın konuşmasından çarpıcı alıntılar;Biz 31 Mart'ta kampanyamızı gönül belediyeciliği üzerine bina ettik. Tevazu, samimiyet ve gayrete dikkat edeceğiz. Şayet bu salonda milletimizin gönlüne girerek oyunu alamayacağına kalpten inanmayan tek bir kişi varsa, bilsin ki yanlış yerdedir.Aziz milletim, sevgili İstanbullular! İstanbul Büyükşehir ve ilçe adaylarımız, AK Parti'nin her ferdi gibi hizmet siyasetiyle gece gündüz hemşehrilerimizin hizmetinde olacaktır. İstanbul güzel olduğu kadar, nazlı bir şehirdir. Asla ihmale gelmez. Biz İstanbul'a hep layık olduğu şekilde muamele etme çabasında olduk. 1994'te aldığımızda karşımızda öyle sahipsiz bırakılmış bir şehir vardı ki, yüreğimiz cız etti. Bu süreçte gördük ki, İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse, en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa, İstanbul acı çekmiş, kıvranmıştır.CHP zihniyetinin 1994'ün bir adım ötesine geçemediğini görüyoruz. Ne İstanbul umurlarında, ne Türkiye umurlarında, ne de dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki koltuk mücadelesi. Bir gün çarşaflı kadınlara rozet takıyor, bir gün bölücü örgütün güdümüne giriyorlar, ertesi gün tam tersi görüşleri savunan başka partiye göz kırpıyorlar. Her seçim döneminde kılıktan kılığa giriyorlar. Milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor. CHP adını da değiştirse, kılığını da değiştirse milletimiz onu sesinden tanır. Nasıl mı tanır? Tek parti devrindeki zulmünden tanır, darbelere verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmaktan tanır. İnancına tarihine olan husumetinden tanır. Millete hakaret eden yöneticilerinden, milletvekillerinden tanır. Lafa gelince demokrat, özüne gelince simsiyah faşist duruşundan tanır. Milletimiz bunları 26 milyon 330 bin kişinin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanını, asmakla, darbeyle tehdit eden o bed sesinden tanır.Sayın Binali Yıldırım belediye başkanlığımdan bu yana benimle yol arkadaşı, dava arkadaşım. Şimdi de İstanbul Napolyon'un ifadesiyle "Dünya bir ülke olsa, İstanbul da oranın başkenti olurdu" dediği İstanbul. Herhangi bir ilçeden birini kaydırmıyoruz çok önemsediğimiz için bakanlıklar yapmış en son Meclis başkanımız şimdi de belediye başkan adayı yapıyoruz. İstiyoruz ki İstanbul asrın en güzide çekim alanını oluştursun.Salı günü Ankara'da aynı toplantıyı yapacağız, haftaya cumartesi İzmir'de aynı toplantıyı yapacağız. Şimdi burada ekonomiyle ilgili girizgah yapacak, diğer hizmetlerimizle ilgili konuyu Ankara'ya bırakacağım.Başkan Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi açıklanan Binali Yıldırım konuşmasında şunları söyledi:Çiçeği altın yıldız suyu telli pulludur ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur, Fatih'in fethettiği İstanbul, Sinan'ın süslediği İstanbul, gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı İstanbul... Mevlama şükürler olsun yeniden beraberiz.Topal Dursun'un oğlu Binali, babam beni okuyayım diye İstanbul'a yolladı. Kasımpaşa'ya çok çalıştım. Burada ortaokul lise üniversite okudum. Meslek sahibi oldum. Burada aile babası oldum. Bu şehirde milletvekili oldum. Ben İstanbul'da Binali Yıldırım oldum. Rabbim bana bu büyük millet için İstanbul'da çalışmayı nasip etti. Kasımpaşa'da büyüdüm, denizcilik tahsili yaptım. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde İDO Genel Müdürü olarak ekibinde nail oldum. Eğer bu masmavi deniz bir tuz tanesi kadar faydam olduysa Rabbime binlerce şükür ediyorum. Liderimizle İstanbul için Türkiye için çok çalıştık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı hepsine birlikte başladık, teker teker açıldılar. İstanbul'a hizmet biter mi İstanbullu'ya hizmet biter mi, bitmez. Benim bu şehre bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüste ekmeğinin peşine düşen kardeşime borcum var. Her sabah okul yoluna çıkan çocuklara gençlere borcum var. Hem çalışıp hem evini dirlik düzen içinde tutan analara borcum var. Hayatını bu vatana adamış amcalara teyzelere yaşlılara borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere engellilerle hastalara borcum var. Hepinize borcum var. Bu güzel şehre borcu ödemeye geliyorum inşallah.