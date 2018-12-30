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Valisinden mesajı

Ali Yerlikaya, yayımladığı mesajında, 2019'un, 'a, 'ye ve tüm insanlığa iyilik, güzellikler getirmesini diledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 21:55 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 21:59
İstanbul Valisinden yeni yıl mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2019'un, İstanbul'a, Türkiye'ye ve tüm insanlığa iyilik, güzellikler getirmesini diledi.

"Yeni bir yıla daha hoş geldin demenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"2019'un, medeniyetimizin başşehri İstanbul'umuza, cennet vatanımıza ve tüm insanlığa iyilik ve güzellikler getirmesini içten duygularımla temenni ediyorum. Dilerim umutlarla karşıladığımız yeni yıl, gönül bağlarımızın daha da sağlamlaştığı, huzurlu yarınlara kucak açtığımız, tüm hayallerimizin gerçekleştiği bir yıl olsun. Dilerim, yeni yılda iki günümüz birbirine eşit olmasın. Her günümüz, bir öncekinden çok daha huzurlu, çok daha güzel olsun, her günümüz yaşam sevinciyle dolsun. Adeta bir ebru gibi renkleri ve ışıltısıyla göz kamaştıran yedi tepeli şehrimizin ışığını daha da parlatmak, dünyanın en görkemli yıldızı haline getirmek için yeni yılda da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2019'un, hizmetkârı olduğum İstanbul'a, size, ailenize, sevdiklerinize, Türkiye'ye ve tüm dünyaya iyilikler ve güzellikler getirmesi dileğiyle, Mutlu yıllar."

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İstanbul Valisinden yeni yıl mesajı
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