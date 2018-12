Mevlüt Uysal: “Ev ev, kapı kapı kapı gezeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan büyük bir törenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mevlüt Uysal'ı da Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olarak belirledi. Başkan Uysal da bugün AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret ederek seçim çalışmalarının startını verdi.

-MEVLÜT UYSAL BÜYÜK BİR ŞANS-

Büyükçekmece AK Parti İlçe teşkilatının önünde ilçe başkanı Murat Çelik, diğer teşkilat üyeleri ve vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Uysal partilileri selamladı. Uysal'ı karşılayan vatandaşlar, "Mevlüt Uysal Büyükçekmece için büyük bir şans. Büyükçekmece'nin bugünden sonra yeni bir başlangıç yapacağına inanıyoruz"dediler.



Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Uysal, "Siyaset tek kişi ile yapılan bir şey değildir. Siyaset takım işidir. Bunun as oyuncuları da partinin teşkilatıdır. Takım oyunu güzel olursa netice alınır" ifadelerini kullandı.

-HER KESİM İLE İSTİŞARE YAPACAĞIZ-

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Uysal, Büyükçekmece'de AK Parti'nin Türkiye'deki bir çok ilçeden daha çok oy aldığını ve vatandaşların AK Partili bir belediye istediğini vurgulayan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: "Büyükçekmece halkı AK Parti'ye belediyeyi vermek için o kadar çok gayret sarf ediyor ki ama bizim bazı eksikliklerimizden dolayı bu bugüne kadar gerçekleşemedi. Eğer iyi tahlil yaparsak doğru teşhis koyarsak neticeyi güzel alırız. Her konuyu ayrı ayrı konuşmamız gerektiğine inanıyorum. 'Akıl akıldan üstündür' her kesim ile görüşüp istişare yaparak karar almalıyız. Bunu yaparsak ben inanıyorum ki Büyükçekmece'nin kaderini değiştiririz inşallah. Çünkü burada AK Parti'ye Türkiye'deki pek çok ilçeden daha çok oy verilmiş. O zaman bize görev düşüyor. Daha çok çalışıp daha çok kişiye ulaşmamız gerekiyor. Siyaset tek kişi ile yapılan bir şey değildir. Siyaset takım işidir. Bunun as oyuncuları da partinin teşkilatıdır. Takım oyunu güzel olursa netice alınır. Muhakkak takım oyununda yönetici kadar kadrodakilerin büyük etkisi vardır. Hep birlikte Büyükçekmece'yi hizmet belediyeciliği ile buluşturacağız inşallah."

İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL: GENÇLERE HER TÜRLÜ İMKANI SUNARIZ



-EV EV GEZMELİYİZ-

Mevlüt Uysal 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'ne üç ay gibi kısa bir süre kaldığını ve ev ev, kapı kapı gezilerek her seçmene ulaşılması gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlara Büyükçekmece'nin AK Partili olmadığında insanımıza neler kaybettirdiğini anlatabilmemiz lazım. Büyükçekmece'de de halkımız bize yüzde 45 oy veriyor ama neden birinci parti burada olamıyoruz diye düşünmeli ve bundan kendimize pay çıkarmalıyız. Daha çok kişiye ulaşmalı ve bu kişileri oy vermeye ikna etmeliyiz. Eğer bu işi yapıyorsak, emek veriyorsak neticesini de güzel sonuçlandırmak için çalışmamız gerekiyor. Aslında bu çok çok zor değil; herkes birbirine 'yanlış yapma' diyebilmeli. Doğruda destek olmalı. Vatandaşımıza anlattıklarımıza önce kendimiz inanacağız sonra da bu inandıklarımızı vatandaşımıza anlatacağız. Ben inanıyorum ki bu şekilde çalışarak Büyükçekmece'de AK Parti yüzde 50'nin üzerinde bir farkla seçimi kazanacaktır" ifadelerini kullandı.



Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı İlçe Meclis Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ile Mahalle Başkanları da yer aldı.