BUGÜN NELER OLDU

Tunceli'yegiden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Jandarma Komutanlığı'nda 2. JÖH Taburu'nda, jandarma ve Polis Özel Harekat timleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları ile duaları olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bakan Soylu, 2017 ve 2018'de Tunceli'de terör örgütleri PKK, MLKP, DHKP-C, MKP'ye karşı destan yazıldığını belirti. Yılın son ziyaretini Tunceli'ye özellikle gerçekleştirdiğini belirten Soylu, "Siz hepsini pes ettirdiniz, şimdi kazımak zamanıdır" dedi. Soylu, "Yurt içinde yaklaşık 700 terörist kaldı, telsiz konuşmalarını dahi kestiler. Korkudan ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar" ifadelerine yer verdi. Dışarıda kar olmasına rağmen jandarma ve polis özel harekâtların şu anda 311 operasyon yaptığına dikkat çeken Soylu, "Bu operasyonların kimisi 2 bin 500, kimisi 3 bin 100 metrede, kimisi şehir içerisinde kimisi kırsalda. Bunun bir tek sebebi var, kazıyıp atmak. Bu kazıyıp atmaya arkadaşlarımız en yukarıdan, birlikte olduğumuz arkadaşlarımıza kadar herkes buna inanmış ve iman etmiş. Bunları yakaladık, kıstırdık ve gereğini de yerine getiriyoruz. Onun için Allah sizden razı olsun. İnancınızdan, imanınızdan hiçbir şey kaybetmeden, bu mücadeleyi hep birlikte sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.