CHP ÇİLEDİR

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında CHP ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in yerel yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan'ın mesajları şöyle:(Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in açıklamaları) Çok ilgimi çekti. İnanıyorum ki sizin de ilginizi herhalde çekecektir. Halef selefiz ya. İstanbul'un benden önceki biliyorsunuz CHP'li belediye başkanı. Nurettin Sözen, yapılan eleştirilere Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili gerçekten çok dikkati çekici bir değerlendirme yapıyor. Hakikaten üzüldüm.Hem profesör olacaksın, hem doktor olacaksın. Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın? 'Grevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa çöp yığınlarıyla demokrasi içinde sendikası, toplu sözleşmesi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim.' diyor. Hale bak. O zaman grevler varmış da çöp yığınları ondan varmış.Sayın Sözen, sen herhalde İstanbul'da yaşamıyordun. Başka bir yerdeydin, yoksa uzayda mıydın? Ümraniye'de vahşi bir çöp depolama alanı var. Sen büyükşehir belediye başkanı olarak o vahşi çöp depolama alanına nasıl müsaade ettin? Nasıl fırsat verdin? Önce bunun hesabını ver. Ama CHP çöp, çöp yığını, hava kirliliği, CHP bütün bunlarla beraber susuzluk demektir. Sayın Sözen yoksa İstanbul'un susuzluğunu da yine grevlere mi yıkacaksın? Yalova'dan tankerle su getiriyorsun. Tankerle getirdiğin su acaba Kuruçeşme'ye yeter mi? Sen nasıl hesap adamısın, nasıl profesörsün? İşte bunların aklı, mantığı bu.Ne oldu? Biz geldik. İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Sen bir siyasetçi olarak grev denilen olayları ortadan kaldıracaksın. Hak vermediğin için grev oldu. Şimdi grevler yok. Eğer grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun. Böylece de grevler minimize oluyor. Asgari oluyor. Grevsiz bir toplum meydana geliyor.İzmir'de İZBAN'da grev var. Hadi buyur neden çözmüyorsunuz? CHP, mantığında grev var. Onunla övünüyor ya. Onunla yaşamak kendisi için gurur. Tamam da... O insanlar için çile. CHP, çiledir. Ama biz halkımıza bu çileyi çektirtmedik. Biz halkımıza bu zulmü yaptırtmadık. zluğu, hava kirliliğini, çöpü yaşatmadık.Yeri geldi sokaklarda kaos çıkartılarak, yeri geldi çukurlarla ülkemizin birliği tehdit edilerek, yeri geldi emniyet-yargı kumpasıyla, yeri geldi doğrudan darbe girişimiyle yıkılmak istendik. Milletimizle el ele gönül gönüle vererek hepsinin de üstesinden geldik. Yetmedi envai çeşit terör örgütünü sınırlarımız ötesinde üzerimize saldılar. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz. En son ekonomi silahını çektiler. Kuru, faizi, enflasyonu kurşun gibi üzerimize yağdırdılar. Ülkemizde 16 yıldır temin ettiğimiz güçlü altyapı ve hızlı bir şekilde aldığımız tedbirler sayesinde bunu da kontrol altına aldık.İstanbul öyle büyük bir şehir ki İstanbul'a da bu noktadan ancak böyle güçlü bir belediye başkan adayı yakışır. Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik.İstanbul kozmopolit. Böyle bir ilde bu hassasiyetlere de dikkat edeceğiz. Bu hassasiyetlerle meclis listemizi hazırlayacağız. 'Burada da hanımlar fazla oldu' deme hakkımız yok. Bu toplumun yüzde 51'i bayan. Buna bir defa dikkat edeceğiz.Dünya değişirken, Türkiye değişirken, İstanbul değişirken bizim yerimizde saymamız işin tabiatına aykırıdır. Özellikle 18-35 yaş arasındaki kuşağa kendimizi daha iyi anlatabilecek yöntemler geliştirmek birinci önceliğimiz olmalıdır.TBMMBaşkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da konuşmasında şunları kaydetti: "İstanbul'u dinleyeceğiz ama gözümüz kapalı değil, açık dinleyeceğiz. Kulağımız kapalı değil, açık dinleyeceğiz. Görevi aldık, ekibimizi kurduk, sefere çıkıyoruz, İstanbul'un geleceği için var gücümüzle çalışacağız, niyetimiz hayr, akıbetimiz hayr olsun."