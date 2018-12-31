Çığ şehidine Giresun’da veda

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Hakkari'deçığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesinde, nişanlısı gözyaşlarına boğulurken, annesinin "Oğlum neden konuşmuyorsun? Yılbaşı hediyelerini hazırlamıştım" sözleriyle yaktığı ağıt, yürekleri dağladı.Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Salih Dinç (26) için, dün memleketi Giresun'un Dereli ilçesinde, öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Giresun Valisi Vali Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, Belediye Başkanı Kerim Aksu, askerler ile binlerce kişinin katıldığı töreni, bazı vatandaşlar da çevredeki binaların üzerinden izledi.Önceki gece Mirgasec üs bölgesinde arızalanan su deposuna müdahale etmek isteyen askerlerin üzerine çığ düşmüş, felakette Salih Dinç tüm müdahalelere rağmen hastanede şehit düşerken, bir teğmen yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.