İnternetin bu denli gelişiminin bir ürünü olarak faaliyet gösteren devlet bünyesindeki elektronik bilgi ağı olarak tanımlayabileceğimiz e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen işlemler ve yapılan sorgulamalar gün geçtikte çeşitleniyor. E-devlet sistemine dahil edilen sorgulamalardan bir tanesi de e-bordro maaş sorgulaması. Vatandaşlar e-devlet üzerinden maaş bordrolarını nasıl sorguladıklarını merak ediyor ve e-bordro maaş sorgulaması nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırıyorlar.

E-devlet aracılığıyla önceden devlet kurumlarında uzun kuyruklar bekleyerek gerçekleştirilen işlemler yalnızca birkaç dakika içerisinde halledilebiliyor. Devlet kurumları bu bilgi ağına dahil olmak adına sürekli olarak yapılanmayı ve gelişmeyi sürdürüyor. Kamu kuruluşların işlemlerini hızlandıran e-devlet sistemindeki önemli hizmetlerden bir tanesi de e-bordro maaş sorgulaması.

E-bordro nedir?

Bordro kelimesi bir hesabın sonucunu ifade eden ayrıntılı belge anlamını taşıyor. Maaşın ayrıntılı bir dökümü olarak tanımlanması da mümkün. E-bordro ise internet üzerinden maaş dökümünü öğrenmeye yarayan sistemin tanımıdır. E-bordro sayesinde yalnızca sorgulama yapılan aya dair maaş dökümü öğrenilmez, aynı zamanda önceki ayla alakalı da ayrıntılı bilgi edinilebilir. Yani e-bordro aracılığıyla 2 aylık maaş dökümünü incelemek mümkün.

E-bordro maaş sorgulaması nasıl yapılır?

E-bordro maaş sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılır. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşların sisteme giriş yapabilmek için öncelikle e-devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor. Şifre herhangi bir PTT şubesinden 2 Türk Lirası karşılığında temin edilebilir.

Öte yandan e-devlet sistemine e-devlet şifresinin yanı sıra farklı yöntemlerle de giriş yapılması mümkün. İnternet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı gibi yöntemler aracılığıyla sisteme giriş yapıldığında da aynı işlemler gerçekleştirilebilir.