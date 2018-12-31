Kılıçdaroğlu’nun ‘koltuk’ korkusu

BUGÜN NELER OLDU

Genelbaşkan olduktan sonra girdiği bütün seçimleri kaybeden, yaptığı ittifaklara rağmen partisinin oy oranını düşüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için de yine ittifak ve 'İP'in ipine sarıldı. 21 büyükşehir için ittifak sağlayan iki parti işbirliği yapılacak il sayısını artırmaya çalışırken, Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'yle ittifak ısrarında koltuk hesabı bulunuyor. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun bütün seçim stratejisini İstanbul, Ankara ve İzmir üzerine belirlediği, bunda da mart sonrasında partisinde kendisine karşı beklenen başkaldırı ve koltuk mücadelesinin etkili olduğu kaydediliyor. Seçim stratejisi de partide rahatsızlığa yol açıyor.