19 yıl sonra itibarı iade edildi

BUGÜN NELER OLDU

Belçıka'da 1999 yılında düzenlenen Uluslararası Tekvando Şampiyonası'na katılan antrenör Ali Bahçeci'ye (53) sporcularının başarısı üzerine zorla "Allahuekber" dedirttiği iddiasıyla dönemin federasyonu tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Spor ahlakına aykırı davranış sergilediği iddiasıyla hakemlik lisansı da iptal edilen Bahçeci, durumu Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombudsmanlık) bildirdi. Bahçeci'nin lisansı 19 yıl sonra iade edildi. Karardan memnuniyet duyan Bahçeci, o dönemde Türk Milli Takımı'n 3 birincilik kazandığını, sporcuların çok mutlu oldukları için tekbir getirdiğini söyledi. Sakallı olması nedeniyle linç edildiğini ve ömür boyu lisansının iptal edildiğini belirten Bahçeci "Sonunda adalet yerini buldu ve lisansım iade edildi" diye konuştu.