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AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Peki, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı olan kimdir?

Giriş Tarihi: 1.1.2019 16:35
AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı kimdir?
1971 Çorum Osmancık'ta dünyaya gelen Asım Balcı, 1992'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise ABD'de yaptı. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktorasını bitiren Balcı, Muğla Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra, 2003-2007 yıllarında Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı olarak görev aldı. 2010-2013 arasında Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevini yürüten, son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı görevini yapan Balcı'nın birçok makale ve kitabı bulunuyor.
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AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı kimdir?
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