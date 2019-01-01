BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat'ın doğusunda ve Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik yapmayı planladığı büyük operasyon öncesinde bölgeye askeri yığınak yapmaya devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçılarıyla birlikte Cerablus'tan başlayıp ve El Bab'a kadar uzanan yaklaşık 110 kilometrelik hatta yerleşti. Fırat'ın doğusu için de Türkiye'nin farklı noktalarından trenlerle Gaziantep'e taşınan Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ve ağır silahlar Fırat'ın doğusuna taşınmaya devam ediyor. Bölgedeki askeri üslerden bir yandan Münbiç hattına asker kaydırılırken diğer yandan da Fırat'ın doğusuna personel ve zırhlı araç kaydırılıyor. Gece boyunca süren sevkıyatı yapan askerler, TSK'nın PKK/YPG terör örgütünü bölgeden temizlemek için kararlı olduğunu söylüyor. SABAH'a konuşan bir asker de "Afrin'den aldığımız zırhlı araçları Fırat'ın doğusuna götürüyoruz. Teröristlerin kökünü kazımaya gidiyoruz" dedi.