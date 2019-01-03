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’den ’ye gizli ittifak resti

, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde ile gizli ittifak hesabı yapıyor

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019
HDP’den CHP’ye gizli ittifak resti

24 Haziran seçimlerinde, verdiği oy desteğiyle HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde de yine HDP ile gizli ittifak hesabı yapıyor. CHP, HDP ile temaslarını ve karşılıklı olarak oy desteğini 'gizli' tutmayı hedefliyordu ancak İstanbul'da Büyükşehir ve bazı ilçelerle ilgili pazarlıklar çıkmaza girdi. CHP'nin ittifakın kamuoyuna açıklanmamasını istediği, HDP'nin ise görüşmelerin açıktan ve resmi olarak gerçekleştirilmesi, sonuçlarının da kamuoyuyla paylaşılmasında ısrarcı olduğu belirtiliyor. CHP yönetiminin ise buna karşı çıktığı kaydediliyor.

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HDP’den CHP’ye gizli ittifak resti
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