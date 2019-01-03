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kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 10:36

- Şemdinli kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Bağlar mevkii kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği (yabancı menşeli), 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bu silahlara ait 102 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Şemdinli kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
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