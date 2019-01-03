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Yerel seçime 13 parti katılacak

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019
Yerel seçime 13 parti katılacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün yaptığı toplantıda 31 Mart yerel seçimlerine 13 partinin katılma yeterliliğine sahip olduğunu belirledi. Takvime göre kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek. Seçmen listeleri de, 4 ila 17 Ocak arasında askıda olacak. Seçime katılacak partilerin isimleri şöyle: 1. Adalet ve Kalkınma Partisi. 2. Bağımsız Türkiye Partisi 3. Büyük Birlik Partisi. 4. Cumhuriyet Halk Partisi 5. Demokrat Parti. 6. Demokratik Sol Parti . Halkların Demokratik Partisi. 8. Hür Dava Partisi. 9. İyi Parti. 10. Milliyetçi Hareket Partisi. 11. Saadet Partisi. 12. Türkiye Komünist Partisi. 13. Vatan Partisi.
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Yerel seçime 13 parti katılacak
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