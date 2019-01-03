Yerel seçime 13 parti katılacak

BUGÜN NELER OLDU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün yaptığı toplantıda 31 Mart yerel seçimlerine 13 partinin katılma yeterliliğine sahip olduğunu belirledi. Takvime göre kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek. Seçmen listeleri de, 4 ila 17 Ocak arasında askıda olacak. Seçime katılacak partilerin isimleri şöyle: 1. Adalet ve Kalkınma Partisi. 2. Bağımsız Türkiye Partisi 3. Büyük Birlik Partisi. 4. Cumhuriyet Halk Partisi 5. Demokrat Parti. 6. Demokratik Sol Parti . Halkların Demokratik Partisi. 8. Hür Dava Partisi. 9. İyi Parti. 10. Milliyetçi Hareket Partisi. 11. Saadet Partisi. 12. Türkiye Komünist Partisi. 13. Vatan Partisi.