- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir adaylarını yarın açıklayacak

- Erdoğan'ın katılacağı programda tüm hazırlıklar tamamlandı

- AK Parti İl başkanı Aydın Şengül:

- "AK Parti'nin çıkaracağı isimler netleşti. MHP adaylarını da birlikte açıklayacağız. İsimler netleşti ama birkaç ilçeyle ilgili bugün konu sonuca bağlanacak" dedi.



(Fotoğraflı)



Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri

İZMİR (İHA) - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 14.00'te İzmir'in 30 ilçesinin adayını açıklayacakken, programın yapılacağı salondaki tüm hazırlıklar tamamladı. AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, "AK Parti'nin çıkaracağı isimler netleşti. MHP adaylarını da birlikte açıklayacağız. İsimler netleşti ama birkaç ilçeyle ilgili bugün konu sonuca bağlanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ocak Cumartesi saat 14.00'te Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak Aday Tanıtım Toplantısı için AK Parti İzmir Teşkilatı tüm hazırlıklarını tamamlandı. Salona büyük bir sahne kurulurken, süslemeler de bir gün önceden bitirildi. Salona asılan pankartlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı "İzmir'in efeleri Reis'i ile 2023'e yürüyor" ile İzmir Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci'nin fotoğrafının yer aldığı "Gönüller yapmaya geldik" yazıları yazıldı. 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir adayı olan ve önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye adayı gösterilen Binali Yıldırım da programda unutulmadı. Yıldırım'ın fotoğrafının yer aldığı pankartta, "İzmir senin uğurun, sen İzmir'in gururusun" yazısı dikkat çekti. Sahnede AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerdeki sloganı olan, "Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket" yazısına yer verildi.



Binali Yıldırım ve bakanlar da gelecek

Aday belirleme sürecinde izledikleri yol haritası hakkında açıklamalarda Şengül, "Yarın İzmir AK Parti bütün kamuoyunun bildiği gibi Sayın Nihat Zeybekci'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı. 30 ilçemizin belli, bir kısmı AK Parti, olacak belli bir kesimde MHP adayları olacak. Uzun çalışmalar neticesinde adaylarımızı belirledik. Temayül yoklaması yaptık, kamuoyu yoklamaları yaptım. Partimizin tek tek görüşlerini aldık. Karar verildi. Yaptığımız son toplantıda adaylarımız belirlendik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve bakanlarımızın katılımıyla İzmir'imize 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkanlarımızı açıklayacağız. Bu sonuçlarla birlikte inanıyorum ki 2019 İzmir kazanacak. Adaylarımızı belirlerken kamuoyunda bilinirliğinden ziyade, bilgi birikimi, deneyimini öne aldık, ince eleyip sık dokuduk. İzmir ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Sorunları yakından biliyoruz, ulaşım sorunu çöp büyük bir sorun teşkil ediyor. Büyükşehir Adayımız Zeybekci ile uzun süredir İzmir'imizde çalışmalar yapıyoruz. Kendisi uzun yıllar büyükşehir belediye başkanlığı yapmış, tecrübesi bilgi birikimi var. Bu da İzmir'e yansıyacak. İzmir'in kaybedecek zamanı yok, ciddi sorunları var. Ciddi sorunlara çözüm üretecek kişi ise Nihat Zeybekci'dir. Vatandaştan çok büyük bir teveccüh var, sokağa indiğimizde bunun yansımalarını çok iyi görüşüyoruz. Bizim ortak değerlerimizi su istimal edilmesini istemiyorlar. Çatışmadan uzak güzel İzmir'imiz için çalışmalarımıza bismillah diyeceğiz" dedi.



Pakdemirli'nin mevlidi ile Manisa'da fabrika açılışına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00'te başlayacak olan Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından gerçekleştireceği programıyla ilgili bilgi veren Şengül, toplantının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in babası Ekrem Pakdemirli için düzenlenecek mevlide katılacağını ve ardından helikopter ile Manisa'da bir fabrikanın açılışını yapacağını söyledi.



İlçe görüşmeleri devam ediyor

Gazetecilerin "MHP'ye hangi ilçeleri verdiniz" ilişkin Aydın Şengül, şunları söyledi:

"Zaten bizim Cumhur İttifakı'nda yola çıktığımızda herkes öncelikle kendi kazandığı ilçelerde kendi adaylarını çıkaracak. Onun dışında kazanılmamış ilçelerde hangi parti ikinci parti olduysa onun adayları çıkarılıp destek verilecek. Bundan yola çıkarılarak gerekli görüşmeler yapıldı ve belli mutabakata varıldı. Bugün son görüşmelerle netleşecek. Bizim AK Parti'nin çıkaracağı isimler netleşti. MHP adaylarını da birlikte açıklayacağız. İsimler netleşti ama birkaç ilçeyle ilgili konu sonuca bağlanacak."

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