HDP'li Ertuğrul Kürkcü'ye 20 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce açılan davayla birleştirilmesi talebiyle Kürkcü hakkında 3 ayrı suçtan hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, amacı ve düzenlediği saldırılara ilişkin bilgiye yer verilerek, Kürkcü'nün farklı tarihlerde katıldığı iyi ayrı eylemde suç işlediği belirtildi.

Merkez Bağlar ilçesinde 6 Eylül 2016'da DBP il binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde "tecrit" uygulandığını gerekçe gösteren 50 partilinin açlık grevi başlattığı hatırlatılan iddianamede, söz konusu eyleme katılan Kürkcü'nün konuşmasında, Öcalan'ı överek halk tarafından sevilen, saygı duyulan "önder" olarak nitelendirerek "suçu ve suçluyu övmek" suçunu işlediğinin tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve meclis üyesi Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla toplananlar arasında Kürkcü'nün de bulunduğu aktarıldı.

Diyarbakır Valiliğince, 15 Ağustos 2016'da alınan kararla basın açıklamaları, oturma eylemleri, miting ve her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin milli güvenlik ve kamu düzeni amacıyla 2911 sayılı yasa ve 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden yasaklandığı hatırlatılan iddianamede, Kürkcü'nün, izinsiz gösteri ve toplantıya katılarak ihtarda bulunulmasına rağmen grubun dağılmaması ile "2911 sayılı yasaya muhalefet etmek" suçunu işlediği ifade edildi.

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Kürkcü, söz konusu eylemlere terör örgütü PKK/KCK güdümünde paylaşım yapan sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılara uyarak katılım göstermiştir. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin yerleşik içtihatlarından belirtildiği üzere Kürkcü'nün çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetlerinin 'terör örgütü üyeliği' boyutuna ulaştığı ve şüpheli ile terör örgütü arasında organik bağın oluştuğu anlaşılmıştır."

İSTENİLEN CEZA

Kürkcü hakkında daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edilmişti.

Birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede ise sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "suç ve suçluyu övmek", ile "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 9 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.