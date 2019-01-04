PKK’ya aralıkta ağır darbe

BUGÜN NELER OLDU

YIL boyunca operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya aralık ayında da ağır darbe vurdu.1-31 Aralık tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan bir güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.Örgütün kış üslenmesine girdiği kış mevsiminin ilk ayı aralıkta yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 95 terörist etkisiz hale getirildi.Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik aralıkta birçok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 340 şüpheliden 80'i tutuklandı.Erzurum'un Pasinler ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne 2015 yılında düzenlenen saldırının faillerinden A.O. isimli terörist, 4 Aralık'ta bu kentte düzenlenen operasyonla yakalandı.İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist Adnan Sav, 23 Aralık'ta Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.Diyarbakır'ın Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı saldırıya ilişkin aranan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist ile "Harun Kop" kod adlı terörist Ayhan Küçükçelebi'nin cesedi toprağa gömülü bulundu.Tunceli'nin Ovacık'ta mağarada sıkıştırılan terörist grubu etkisiz hale getirildi.