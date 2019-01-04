Son dakika: Ankara Valiliğinden doğalgaz patlaması ile ilgili açıklama

Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki patlama akşam saatlerinde meydana geldi. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilirken, yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara Valiliğinden olay ile ilgili açıklama geldi. Doğalgaz patlamasına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"03. 12. 2018 günü saat 18.45 sularında Necatibey Caddesi'ndeki bir binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş; patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan yedi vatandaşımız çeşitli hastanelere sevk edilmişlerdir."