Azerbaycan’da yakalanan o hain tutuklandı

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FETÖ soruşturması kapsamında Türk istihbarat birimlerinin titizlikle yürüttüğü takip ve operasyonla Azerbaycan'da yakalanarak yurda getirilen öğretmen Mehmet Gelen tutuklandı. MİT'in dün Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiği Gelen, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade veren Gelen için mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gelen Belarus'a sahte pasaportla kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.