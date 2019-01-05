Başkan Erdoğan katıldığı mevlitte Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası ve ablası için düzenlenen mevlide katıldı. Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camii'nde ikindi namazının ardından gerçekleştirilen mevlitte, cami hoparlörlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kur'an-ı Kerim okuduğu duyuldu.Bakan Pakdemirli'nin babası Ekrem ile ablası Ayşe Pakdemirli için okutulan mevlide, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İzmir milletvekilleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocukları sevdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında selamladığı vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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