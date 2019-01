Bu yaralar gurur nişanemiz

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün kanlı darbe girişimine direnirken ağır yaralanan ve üç yıldır tedavileri devam eden demokrasi gazileri... Bir yandan dayanılmaz acı çekip, üst üste ameliyatlar oluyorlar diğer yandan kimi muhtarlık, kimi öğretmenlik gibi mesleklerini 'vatan' için icra ediyorlar. İşte o vatan sevdalıları SABAH'a konuştu.Ankara Emniyeti'ne atılan bombada ağır yaralanıp, kaval kemiklerim parçalandı ve bir bacağımı hiç kullanamıyorum. Defalarca kalbim durdu, 13 ameliyat oldum, fizik tedavim ve ameliyatlar sürüyor. Bacaklarım kemik alçısında yaşıyorum, kemikler oluşmuyor ve enfeksiyon bitmiyor. Doktorlar artık ameliyat yapamayacakların, enfeksiyon ve bacağın durumu iyileşmezse keseceklerini söyledi. Eşimle aynı odada yaşayamıyorum çünkü benim çığlıklarıma dayanamıyor. Ağabeyim de 15 Temmuz gazisi. Cumhurbaşkanımız aradı ne yapabiliriz diye. Ben sadece siz güçlü olun, bu vatanı böldürmeyin dedim.İstanbul'da tank atışından yapılan ateş sonucu aldığım yaralar nedeniyle 50 gün yoğun bakımda kaldım. Sırtımdan girip karnımdan çıkan kurşunlar kanımı zehirlediği için karnımda her an beni öldürecek zehirleri taşıyorum. Üç yıldır enfeksiyonla mücadele ediyorum. Bu zehirlenmeden dolayı dinmeyen ağrılarım var. Lisede edebiyat öğretmeniyim, o sınıfta tahtanın başında ağrılar nefesimi kesiyor ama yıkılmıyorum çünkü o yavrulara vatanı anlatmam, ihaneti unutturmamam gerek.Kasık bölgemden aldığım ağır yaralar sağ bacağımı aldı benden. 3 yıl oldu hala onu kullanamıyor, hissedemiyorum. Tek gecem yoktur ki ağrısız uyumuş olayım. Kanlı gecenin tek gazi muhtarıyım. Anlatılmayacak derecede acı çekiyorum ama pişman değilim, bulduğum herkese vatanseverliği anlatıyor, Başkanımıza omuz verelim diyorum. Ben iyileşmek istemiyorum çünkü bu yaralar benim onur nişanım, her baktığımda o katillerin ihanetini hatırlatıyor.Esenler'de tankın üzerinde askerleri durdurmaya çalışırken ağır yaralandım. Biri üç kaburga kemiğini kırdıktan sonra sırtımdan çıktı, diğeri de karaciğere saplandı. O gece o tankı ve üç haini durdurdum ya bu yeter. Bir arabanın bagajında taşımışlar beni hastaneye, günlerce komada kaldım, hasta yatağımda 'Geliyorlar, önünü kesin' diye bağırmışım sürekli. Ciğerlerim kötü, kurşunlar nefesimi kesti adeta, üç yıldır bir parça nefes almaya çalışıyorum ama ben zaten ölmeye gitmiştim. Allah Başkomutanımız ve milletimize güç versin. Biz vatansız yaşayamayız.Külliye'nin önünde bomba atışıylayaralandım. Vücudumunher yerinde onlarca şarapnel var.Şarapnelleri alırlarsa felç olurmuşum.Sol baldırım hiç yok, iki ayağımsakat yürüyemiyorum. Üçyıldır ameliyat ve fizik tedavimsürüyor. Tek adım atabilmek içinüç yıldır çabalıyorum. Dinmeyenacılarıma ve tutmayan bacaklarımarağmen üç çocuğumu tek başımabüyütüyorum, onlara 'vatanı aziztutun' diyorum. Darbeden önceiş adamıydım ama 1 yıl yoğunbakımda kalınca ilgilenemedim,battım. Ben ölmeye gitmiştim, ikibacak ne demek. Tek isteğim ihanetçetesine karşı Reisimize omuzverelim, Türkiye için bir olalım.İhsan Çağ Genelkurmay Başkanlığı'nda başından aldığı ağır yaralar sonucunda felç kalarak, konuşma yetisini de kaybetti. Üç yılda 7 ameliyat oldu. Hala fizik tedavisi devam eden gazi ilk kez geçen ay konuştu. İlk sözü ise yine vatan oldu. Bir bebek gibi yeni yeni konuşmaya başlayan ve yaşadıklarını anlatmaya çalışan gazi, "Al bayrağa bir 'İhsan' kurban olmuş çok mu?, biz dönmeye değil ölmeye gitmiştik, benim üzüntüm şehit olamamaktır" dedi.Akıncı Üssü'nde darbeci alçaklara direnirken bacağımdan aldığım kurşunlar sonucu yürüme yetimi kaybettim. Ağrılarım başladığında ağzıma tahta kaşık alıyor, acımı bastırmaya çalışıyorum. Yürüyemedim, yaşlı eşimle birbirimizi idare ediyoruz. Yakın zamanda 41'inci ameliyatımı olacağım. Ama ne gam ne keder. Bu benim nişanım. Başımızda içerideki ve dışarıdaki tüm zorba ve hainlere karşı dimdik duran bu yiğit başkan olduğu sürece Mustafalar her zaman cephe için hazırda bekleyecek.