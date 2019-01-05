Nijerya yöneticisi itirafçı oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Nijerya'da "muhasebeci" konumunda faaliyet yürüten İsmet Erarslan hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İsmet Erarslan'ın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı olduğu belirtildi. Erarslan örgüt adına para transferi yaptığını, ByLock ve Kakao- Talk kullandığını itiraf edip, örgüt yapılanmasındaki isimleri tek tek açıkladı.