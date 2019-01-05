TSK’daki kriptolara operasyon: 55 gözaltı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ankesör soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki haklarında gözaltı kararı verilen 10'u aktif görevde 35 zanlıdan 32'si yakalandı.Konya merkezli 26 ilde de FETÖ'nün TSK'daki mahrem imamı oldukları belirlendiği için haklarında gözaltı kararı çıkarılan 60 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgütün TSK imamı Adil Öksüz'e bağlı olarak çalışan Güneydoğu Anadolu'daki mahrem yapılanmadan sorumlu Sedat kod adlı Hasan Hüseyin Köse'nin de olduğu belirtildi. Gözaltı listesinde ayrıca Malatya 7'nci Ana Jet Üssü'nden sorumlu Oğuzhan Kuyumcu, Mardin,Şırnak ve Şanlıurfa'da örgütün 'müdür' kademesinde görevli Hamza kod adlı Bekir Tetik ile Nadir kod adlı Ahmet Pürçüklü'nün de olduğu belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı tutuklandı.İstanbul merkezli 11 ilde ByLock kullandıkları tespit edilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Samsun'da da FETÖ'nün Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki mahrem imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Kadir Doğan tutuklandı.