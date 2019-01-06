AK Parti yerel seçim manifestosuna son şeklini veriyor: Birlikte yöneteceğiz

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerine dönük manifestosunu ve adaylarını önümüzdeki haftalarda düzenleyeceği büyük bir toplantı ile kamuoyu ile paylaşacak. AK Parti'nin yeni dönem belediyeciliğinin görücüye çıkacağı bir metnin hazırlıkları tamamlandı ancak uzun olduğu için kısaltılması gündeme geldi.AK Parti, manifesto ile birlikte belediye başkanı ve meclis üyeliklerine seçilecek isimler ile "taahhütname-sözleşme" gibi bir metin imzalatmayı düşünüyor. Seçilenler bu sözleşme ile belirlenen etik ve ahlaki ilkelere uyacakları, şatafattan uzak duracakları, lüks araçlar kullanmayacakları, yakınlarını kayırmayacakları gibi konularda yazılı güvence altına alınmış olacak. Bu konu parti yönetiminde gündeme geldi ancak henüz net karar verilmedi. Manifestonun açıklanmasından sonra bu konu üzerinde çalışmalar başlayacak.Manifestoda ise yapılacakların madde madde yazılması planlanıyor. Burada en öne çıkan konulardan biri de "şehirleri birlikte yöneteceğiz" başlığı altında toplanacak. Yeni dönemde şehir ile ilgili alınacak kararlar geliştirilecek değişik yöntemler ile halka sorulacak. Halka rağmen hiçbir şey yapılmayacak. Şehrin logosunun değiştirilmesinde büyük caddelerinde yapılacak işlere kadar vatandaş da söz sahibi olacak.Manifesto, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994 seçimleri ile başlayan belediyecilik anlayışı ile yeni dönemin harmanlanması ile oluşacak. AK Partili belediyelerin geçen süre için de şehirlerin çöp, altyapı gibi temel sorunlarını çözdüğünün altı çizilecek ve "çöp belediyeciliği değil, bilgi-medeni şehir belediyeciği yapılacak. Çünkü biz o sorunların hepsini çözdük" denilecek.Manifestoda yer alacak bazı maddeler de şöyle:Bir kişinin kararı ile işler yürümeyecek. 1994'te de şehirler böyle yönetilmeye başlamıştı. Başkan istişare ile kararlarını alacak.Gönül belediyeciliğinin nasıl olacağı anlatılacak. 'Başkan her derdinde sana ulaşabiliyor mu? Eğer her derdinde sana ulaşabiliyorsa, cenazede de, hastada da düğünde de seni yanında görebiliyorsa gönüllere girebilirsin. Çalışanlarına selam veriyor mu' şeklinde tanımlanacak.Yapılan işlerin insanların gönüllerini hoş tutarak yapılacak, insanları kıracak şeylerden uzak dur.