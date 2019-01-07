Dondurucu soğukta sevgi seli

BUGÜN NELER OLDU

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği nedeniyle başta Kars'ın Sarıkamış ilçesi olmak üzere tüm yurtta yürüyüşler düzenlendi, şehitler için dualar edildi.90 bin askerimizin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra yurt içi ve yurt dışından genç yaşlı yaklaşık 40 bin kişi katıldı. İlçe merkezinde toplanan kalabalık Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 'Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde' temasıyla çatışmaların yaşandığı Kızılçubuk Zirvesi'ne yürüdü. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen binlerce vatandaş hep bir ağızdan tekbirler getirerek şehitlere dualar etti. Soğuk havada yaklaşık 4,5 kilometrelik yürüyüşün ardından Şehitliğe ulaşan kalabalığa bir astsubay tarafından Sarıkamış Tarihi anlatıldı. Duygu dolu anlar yaşanan etkinlikte şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.Aralarında dağcı ve dağ kayakçılarının da bulunduğu yüzlerce kişi, Palandöken Dağı'na zirve tırmanışı yaparak şehitleri andı. Tırmanış sonrası İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dualar edildi.Rabia Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte 100 metrelik Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşte gençler "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı.Valilik önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla Genç Caddesi'ndeki Şehitler Anıtı'na yürüdü.Anma etkinlikleri Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda yapıldı. Yürüyüşün ardından katılımcılara çorba ile ekmek dağıtıldı.Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşte, öğrenciler 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atarak, 104 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, sloganlar atarak Atatürk Parkı'na yürüdü.Mardin Gençlik Merkezi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Artuklu Spor Salonu'na kadar yürüdü.Kent merkezindeki Beşyol Meydanı'nda başlayıp, Cumhuriyet Caddesi'ne kadar devam eden yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, dev Türk bayrakları ile Sarıkamış şehitlerini andı.Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı.Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yapılan yürüyüşlerle de şehitler anıldı.Şehitlere layık olacağızşehitlikte vatandaşlarahitap eden İçişleriBakanı SüleymanSoylu, "Biz sadecekendi ülkemizdeyaşayanlarınsorumluluklarınıbilen bir milletdeğil tüm dünyayahaksızlığı haykıranbir millet olduk. Bizburada şehitlerinbıraktığı emanetinne olduğunu bilenmillet olduk" dedi.Bilim Sanayi ve TeknolojiBakanı MustafaVarank ise, "Bizbu vatanı kolaykazanmadık. Budağlarda on binlerceMehmetçikdonarak vataniçin şehit düştüler.Bu emanetin sorumluluğunubiliyoruz.Şehitlerimizelayık olmamıziçin daha çok çalışacağız,daha çokkoşacağız" dedi.SABAH