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sınırında bir terörist yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 16:52
- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan ve güvenlik güçlerine yakalanan terörist sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi bir terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/PKK üyesi bir teröristin yasa dışı yollarla Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden yurda gireceği yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Güvenlik güçlerince Akçakale kırsalında yakalanan terör örgütü üyesi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlı, sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Suriye sınırında bir terörist yakalandı
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