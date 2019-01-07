‘Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışı’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesinin bazı ön koşullara bağlı olduğunu ifade etmiş ve terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek, Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin Türkiye'nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu açıklamıştı. Kalın dün yaptığı yazılı açıklama ile Bolton'un sözlerine yanıt verdi. Kalın şu ifadeleri kullandı: "DEAŞ'la mücadele kisvesi altında ayrılıkçı bir gündemle hareket eden PYD ve YPG, PKK terör örgütünün Suriye koludur ve Suriye Kürtlerini temsil edemez. Bir terör örgüt ünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize yapılmış bir saygısızlıktır. Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmak, can ve mal güvenliklerini teminat altına almaktır. Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir. Mesele, PKK/ PYD/YPG'nin kendisine tabi olmayan Kürtlere de zulmederek kurmaya çalıştığı düzen ve ülkemize yönelik terör eylemleridir. Bir terör örgütünün ABD'nin müttefiki olamayacağı ise izahtan varestedir." ANKARA