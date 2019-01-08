Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 11 kişi yakalandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasında görevli olan ve halen aktif görevde bulunanların da aralarında yer aldığı 4 infaz koruma memuru, 3 öğretmen ve bir zabıt katibinin de yer aldığı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesindeki polisler, Ağrı kent merkezi ve 2 ilçesi ile İstanbul'daki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün Ağrı'da kadınlardan sorumlu sözde "Doğubayazıt Adliyesi mahrem imamı" Sibel A. ile farklı bir soruşturma kapsamında aranan FETÖ'nün aynı adliyedeki erkeklerden sorumlu sözde mahrem imamı olan eşi İbrahim Ersin A'nın da aralarında bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da yakalanan şüphelilerin Ağrı'ya getirileceği, soruşturma kapsamında bir kişinin daha arandığı belirtildi.