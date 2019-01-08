Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Yeni yıl tebrikleri arasında çok güzel iki sürpriz bulduk" notuyla, yeni yılda kendisine gelen tebrik kartlarını paylaştı.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Yeni yıl tebrikleri arasında çok güzel iki sürpriz bulduk. Ekin Deniz ve Elif kardeşlerimize iyi dilekleri için çok teşekkür ediyorum. Ben de tüm yavrularımıza aileleri ile huzurlu, sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. 2019'da da yine en çok onlar için çalışacağız.