Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının cenaze törenine katıldı

, Erdoğan'ın dayısının cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , Pendik'te uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'ın dayısı 'nun (83) cenaze törenine katıldı.

Giriş Tarihi: 8.1.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 17:45
Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının cenaze törenine katıldı

Kasımpaşa'daki Piyalepaşa Camisi'nde düzenlenen törende Mutlu'nun yakınları taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Binali Yıldırım'ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Mutlu'nun yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülecek ve Çarşamba günü Güneysu Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Ulucami Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının cenaze törenine katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN