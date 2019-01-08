Bitlis'te "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınıca, öncelikle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdit ve saldırıdan korunması maksadıyla sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayiş görevlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Yetki ve sorumluluklar çerçevesinde teröristle mücadele harekatına kararlılık ve azimle devam edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütlerinin, silahlı güçlerini tehdit unsuru olarak kullanmaya devam ederken, sivil toplum örgütleri ve yasa dışı oluşumlar aracılığıyla tabanlarını genişletme ve bölge halkı üzerinde kontrollerini artırma gayretlerine devam ettiği değerlendirilmektedir. Bölücü terör örgütü mensuplarının, kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerine yönelik taş, havai fişek, molotofkokteyli, mayın ve el yapımı patlayıcıyla saldırı, silahlı saldırı ile taciz, vatandaşlara yönelik yol kesme, kimlik kontrolü, propaganda, tehdit, adam kaçırma, yapımı devam eden karakol, baraj ve yol inşaatlarına yönelik sabotaj ve bu inşaatlarda çalışan işçi ve firma yetkililerine yönelik adam kaçırma, tehdit, araç yakma ve yağma tarzı eylemlere yöneldiği, söz konusu eylemlerde kendilerine müzahir unsurlardan yardım ve destek alabilecekleri, bununla birlikte elde edilen istihbari bilgilerin analizi neticesinde, vatandaşın üzerinde baskı oluşturabilecek tüm vasıtaları kullanacağı, köy ve meskun mahallere girerek propaganda yapacağı ve ilişkilerini geliştirmek için elindeki ulaşım imkanlarıyla şehir, ilçe ve köyler arasında hareket edebileceği değerlendirilmektedir."

Bölücü terör örgütü mensuplarının Bitlis'te kara yollarında seyreden araç ve konvoylara yönelik yol kesme, araç yakma, adam kaçırma benzeri eylemlere teşebbüs edebileceklerinin kaydedildiği açıklamada, emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine saldırıda bulunabilecekleri, kritik köprü, menfezler ve yol bölümlerinde mayın ve el yapımı patlayıcı kullanarak güvenlik güçlerine zayiat verdirmeye çalışabilecekleri, çözüm sürecinin gereklerinin yapılmadığı bahanesiyle sivil itaatsizlik türü eylemler gerçekleştirerek, talepleri doğrultusunda baskı oluşturmaya çalışabilecekleri ve bu tür eylemlerde kırsal kadrolarının yönlendirici olarak meskun alanlara sızabileceklerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelerde, terör örgütü mensuplarının faaliyetini engellemek, eylem etkinliğini kırmak maksadıyla icra edilebilecek operasyonlarda, sivil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu itibarla yukarıda açıklanan gerekçelerle milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'un 11'nci maddesine istinaden bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 2565 sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince, belirlenen bölgeler 4-18 Ocak tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilmiştir."

Bitlis merkez ve ilçelerinde özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.