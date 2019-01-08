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Erdoğan, Maduro ile görüştü

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019
Erdoğan, Maduro ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile dün akşam telefonda görüştü. İki lider, görüşmede, Türkiye ve Venezuela arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurgularken, Erdoğan, Maduro'ya 10 Ocak'ta gerçekleşecek yemin törenine davetinden dolayı teşekkür etti. Program yoğunluğu nedeniyle davete icabet edemeyeceğini ifade eden Erdoğan, yemin merasiminde Türkiye'yi temsil için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görevlendirdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak Venezuela'nın istikrar, huzur ve refahına önem verdiklerini de kaydetti. ANKARA
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Erdoğan, Maduro ile görüştü
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