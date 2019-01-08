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Kürt kardeşlerimizle değil teröristlerle mücadele ediyoruz

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Kürt kardeşlerimizle değil teröristlerle mücadele ediyoruz
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek, Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin Türkiye'nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi koşuluna bağlı olduğu yönündeki sözlerine Milli Savunma Bakanı Akar'dan yanıt geldi. Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. (...) Terör örgütü PKK/ YPG asla Kürtlerin temsilcisi olamaz. Bu terör örgütü başta Kürtler olmak üzere Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine engel teşkil etmektedir" dedi. AA
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Kürt kardeşlerimizle değil teröristlerle mücadele ediyoruz
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