Tahliye olamadan yakalama kararı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında 19 yıla kadar hapis istendi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcının talebine karşılık mahkeme, Erdem'in tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karara Erdem'in kaçma şüphesi nedeniyle itirazda bulundu. İtirazı kabul eden İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, mevcut delil ve yurt dışına çıkmak isterken yakalanmasını göz önüne alarak Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Erdem'in tahliye hayali bu kararla suya düştü.