7 ilde ‘ankesör’ operasyonu: 99 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Ankesörlü telefonları kullanarak ardışık aramalarla örgütün "mahrem imamlarıyla" görüştükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar kapsamında İstanbul'da 20 şüpheli gözaltına alındı. Beylikdüzü'ndeki operasyonda ise örgütün "Dershaneler İmamı" olduğu ileri sürülen İlhan İ. yakalandı. Kocaeli'nde 16, Adana'da 5, Mardin'de 9, İzmir'de 29, Bolu'da 13, Muğla'da 6 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da gözaltına alınanlar arasında Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Binbaşı H.i.K'nın da olduğu öğrenildi.SABAH