AK Parti manifestosunu 31 Ocak’ta açıklayacak

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlere ilişkin manifestoyu 31 Ocak'ta açıklayacağını söyledi. MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çelik, "Sayın Genel Başkanımız sahaya inmiş durumda. Normalde miting takvimimiz seçime 1.5 ay kala gibi başlar. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanımız İstanbul, Ankara, İzmir'de faaliyetlere başlamıştır. Manifestoyu açıklayacağımız tanıtım toplantısını 31 Ocak'ta Ankara'da kapalı spor salonunda yapacağız. Çeşitli eleştirilerle ilgili olarak alınmış tedbirleri, vatandaşla gönül ve hizmet bağını tesis etmek üzere hangi ilkelerle tesis etmek için öne çıkarılacağıyla ilgili çok güçlü bir manifesto açıklayacak" diye konuştu. Toplantıda John Bolton'ın ziyaretinin de gündeme geldiğini belirten Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'ne 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa, aynaya baksınlar, Kürtlere yaptıkları zulmü hatırlasınlar" dedi. Bu arada MYK toplantısı da Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.