‘Bunun adı faşizm’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, kendisi için "Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" diyen gazeteci Yılmaz Özdil, "Cumhurbaşkanı bir Mozart, bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir" ifadesini kullanan sanatçı Rutkay Aziz ve gittiği bir mekanda başörtülü kadınları 'Suudi Arabistan'a gidin' diyerek sözle taciz eden Deniz Çakır'a grup toplantısındaki konuşmasında sert tepki gösterdi:Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. Bu ülkenin başörtülü hanımlarına "Suudi Arabistan'a gidin" demek faşistliğin en sefil halidir. Adı da neymiş; sanatçıymış.Ne derseniz deyin, bu ülkede insanların yaşam biçimiyle uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti tam aksine yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir zihniyettir. Bu milleti bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağılayanların faşistliği lime lime üzerlerinden dökülmektedir. Türkiye sadece bu faşistler insanları içki içenler içmeyenler, sakallılar sakalsızlar diye ayırır. Yaşam tarzı dayatması sadece bu faşist CHP zihniyetine aittir. Asırlardır, farklılığı içinde yaşatan Anadolu insanı bu durumu zenginlik kaynağı olarak görür. Bu CHP zihniyeti hak ettiği dersi bir kez daha alacaktır.