Her türlü tedbirin alınması konusunda kararlıyız

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u kabul etti. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, ABD'nin çekilmesi, terör örgütü PKK/ YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konuları ele alındı. Akar, şu mesajları verdi: "TSK, Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluk için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlere karşı mücadele ediyor. Bu mücadelede Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Münbiç yol haritasının süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerekiyor. Türkiye; sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlıdır."