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Niğde merkezli 'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Niğde merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 14:57
Niğde merkezli FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ardışık ve karışık arama yöntemiyle sabit, kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşerek örgütsel faaliyette bulunduğu ve örgütün "TSK mahrem imamları" ile irtibat kurdukları tespit edilen 28 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış, haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheliden 6'sı Niğde, Ankara ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

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Niğde merkezli FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
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