Teröristler için çok yakında harekete geçeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında ve çıkışta gazetecilerin sorularına karşılık yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik düzenleyeceği operasyonla ilgili önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "Türkiye, ABD'nin Kürt müttefiklerini korumalı" şeklindeki skandal sözlerine de tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın sözleri:Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi ancak Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değil. Bunlar, bu ülkede benim Kürt vatandaşım kimdir? YPG, PYD, PKK kimdir? Herhalde bunları tanımıyorlar. Hiçbir zaman PKK terör örgütü, PYD, YPG terör örgütleri benim Kürt vatandaşlarımın, kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Yani Amerika eğer bunları 'Kürt kardeşlerimiz' olarak değerlendiriyorsa burada çok ciddi bir yanılgı içerisindeler. Biz bu terör örgütü mensuplarını ister Kürt vatandaşlarımızın içerisinden çıkmış olsun, ister Arapların içerisinden çıkmış olsun, isterse Türklerin içerisinden çıkmış olsun, eğer terörist ise gereğini yaparız, hakkından geliriz. Yani terörist olacak, 'Bunlar Kürt, bunlara dokunmayın.' Yok böyle bir şey. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdin? Bolton, çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır. Şu anda Kobani'den ülkemize gelen 200 bin Kürt kardeşimizi bu ülkede kim barındırıyor? Bunu görmeyeceksin, geleceksin 'Kürtleri öldürmeyin' diyeceksin. Hangi Kürt öldürüldü, teröristten başka. Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa yaparız; Cudi'ye de , Gabar'a da, Tendürek'e de gireriz ve gereğini yaparız.Münbiç'te uzun süredir ABD tarafından oyalanıyoruz ancak önemli mesafe katettik. Aynı şekilde Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasıyla ilgili kararlılığımızı da tüm dünyaya gösterdik. Trump'la bu net anlaşmaya varmış olmamıza rağmen ABD yönetiminden farklı sesler gelmeye başladı. Çok yakında Suriye topraklarındaki bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek üzere harekete geçeceğiz. Biz Trump ile vardığımız anlaşma gereğince askeri harekat için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. "Biliyorsunuz bir zamanlar Ayşe tatile çıkardı. Biz de 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Bu müdahalemize engel olmaya çalışan başka teröristler de olursa elbette onların da hakkından gelmek boynumuzun borcudur.Başkan Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına da Cumhur ittifakı konusunda uyarılarda bulundu. İşte Erdoğan'ın sözleri;Meclis'i çalıştırmamak için tüm güçleri ile çalışacaklar. Sizlere düşen hem bu kifayetsizlere hak ettikleri cevapları vermek hem de yasamanın kesintisiz çalışmasını sağlamak. Meclis'te saflar netleşmiştir. Bir yanda AK Parti MHP ile yerli milli duruş sahibi kesimler vardır diğer yanda ise ana muhalefet partisi ve bölücü örgütün güdümündeki parti ile benzeri yapılar vardır. Milletimiz bu net fotoğraflar arasında bir tercih yapacaktır.İlk defa bir mahalli seçimlerde gizli kapaklı değil her şeyin milletimizle paylaşıldığı şeffaf bir ittifak yapılmış oluyor. Aramızdaki bu bağları kimse zayıflatma yoluna gitmesin. Kimse de kalkıp ben diye hareket etmesin. Herkes parti MYK'sındaki buna yönelik alınan kararlara uysun.BaşkanErdoğan, kendisi için "Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" diyen gazeteci Yılmaz Özdil, "Cumhurbaşkanı bir Mozart, bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir" ifadesini kullanan sanatçı Rutkay Aziz ve gittiği bir mekanda başörtülü kadınları 'Suudi Arabistan'a gidin' diyerek sözle taciz eden Deniz Çakır'a grup toplantısındaki konuşmasında sert tepki gösterdi:Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. Bu ülkenin başörtülü hanımlarına "Suudi Arabistan'a gidin" demek faşistliğin en sefil halidir. Adı da neymiş; sanatçıymış.Ne derseniz deyin, bu ülkede insanların yaşam biçimiyle uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti tam aksine yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir zihniyettir. Bu milleti bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağılayanların faşistliği lime lime üzerlerinden dökülmektedir. Türkiye sadece bu faşistler insanları içki içenler içmeyenler, sakallılar sakalsızlar diye ayırır. Yaşam tarzı dayatması sadece bu faşist CHP zihniyetine aittir. Asırlardır, farklılığı içinde yaşatan Anadolu insanı bu durumu zenginlik kaynağı olarak görür. Bu CHP zihniyeti hak ettiği dersi bir kez daha alacaktır.CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da Başkan Erdoğan'ın grup konuşmasında eleştirdiği isimlerden oldu. İşte Erdoğan'n sözleri;Türk siyasetinin en önemli sorunu ana muhalefettir. Daha doğrusu marjinal bir parti gibi davranıyor olmasıdır. Sıkıntının asıl kaynağı partinin başındaki zattır. Ön tekerlek nereye giderse arkadaki de onu izlermiş. Koltuğunu kaybetmemek için Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya bile cesaret edemedi. Konu iftiraya yalana hakarete gelince aslan kesilir. Can çıkar huy çıkmaz. Bu zatı gerçek bir demokrat gibi siyaset yapmaya ikna edemedik. Bizans askeri kıyafeti giyen provokatörleri savunan da bu zat oldu. Yerli ve milli duruş sahibi CHP'lileri tenzih ederek söylüyorum ki bugün CHP yönetimi maalesef cumhuriyetçilikle de halkçılıkla da demokrasiyle de tarihimizle de kültürümüzle de uzaktan yakından ilgisi olmayan bir zihniyetin eline geçmiştir. Bunların İstanbul Büyükşehir adayının Kıbrıs'la ilgili yaptırdığı heykele, adadaki Türklerin katledilmesini savunan Rum liderin koyulması aynı hastalıklı zihniyetin ürünüdür. Gazi, bunlara yurtta sulhu ülkenizdeki düşmanları yükselterek yapın dememiştir.Fransa'da 'Sarı Yelekliler'in içinde PKK var. Acaba bunu incelediler mi? Biz buradan biliyoruz. Yarın diğer ülkelerde de aynısı olacak. PKK onlardan besleniyor, gücünü alıyor. Bumerang gibi. Bize akıl verenler önce kendi durumlarını bir test etsin.ŞU ana kadar açıklamadığımız 6 il veya büyükşehir adayımız kaldı. Bu hafta sonu cumadan itibaren Trabzon, Kocaeli ve Sakarya'ya giderek adaylarımızı çıkartacağız.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Konuşması öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden dayısı Ali Mutlu için Fatiha okundu.