Türkiye ne yapacağını size mi soracak

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yapılan grup toplantısında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, "Bolton musun, Dalton musun bilmem ama şunu açıkça sorarım: Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak neyi nasıl yapacağını sana ve patronlarına mı soracaktı? Bu ne küstahlıktır? Nasıl bir terbiyesizliktir?" dedi.Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu, Münbiç ve etrafını zulmün tasallutundan kurtarmaya muktedir olduğunu kaydeden Bahçeli, "ABD ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin Türkiye Fırat'ın doğusuna hak için, adalet için, hukuk için, beka için, mazlumların güvenliği için girmeli, gereğini yapmalıdır" diye konuştu. Bahçeli şöyle konuştu: "Kürtleri koruyacaklarmış, Kürtlerin Türkler tarafından katledilmemesini güvenceye alacaklarmış, müttefikleri Kürt savaşçılarmış. Trump'a diyorum, Pompeo'ya sesleniyorum, Bolton'a duyuruyorum; müttefiki olduğunuz insan kasaplarının, bölücü hainlerin Kürt kökenli kardeşlerimizle en ufak ilgi ve alakaları kesinlikle yoktur. Bunlar teröristtir, katildir, canidir, görüldükleri yerde imhaları vaciptir. PKK/YPG'yi Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendirmek ahlaksız bir sapmadır, adi bir saptırmadır, alçak bir sapkınlıktır. Kürt kökenli kardeşlerimize Trump ve Evanjelist kadrosunun muhabbeti yalandır, riyadır, sahtedir, aslı astarı yoktur."Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam manasıyla yerleşip, kurum ve kurallarıyla kökleşebilmesi için 31 Mart 2019'un demokratik ve güvenli şekilde geçilmesi şarttır. 31 Mart öncesi ülkemizin huzurunu kaçırmak istiyorlar. Sokakları karıştırmayı projelendiriyorlar. 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. Tekraren uyarıyorum: 1 Nisan sabahı istikrarsızlık hayali görüp sarı yelek hülyasına kapılanlar varsa buna pişman olacaklardır" diye konuştu.